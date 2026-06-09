Die Vorhersage:
Bewölkt, im Norden Schauer und Gewitter. Vom Süden bis in die östliche Mitte gebietsweise länger andauernder Regen. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Am Alpenrand längere Zeit Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
Bewölkt, im Norden Schauer und Gewitter. Vom Süden bis in die östliche Mitte gebietsweise länger andauernder Regen. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Am Alpenrand längere Zeit Regen. Temperaturen 15 bis 21 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit zahlreichen Schauern und einzelnen Gewittern. 15 bis 20 Grad.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit zahlreichen Schauern und einzelnen Gewittern. 15 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.