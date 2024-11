Wetter

Wechselhaft mit Schneeregen- und Schneeschauern, 0 bis 7 Grad

Das Wetter: Wechselhaft mit Schneeregen- und Schneeschauern sowie einzelnen Graupelgewittern. Etwas freundlicher im Südwesten und ganz im Norden. An den Alpen weiter Schneefall. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad. Morgen in der Nordosthälfte Regen- oder Schneeschauer. Vom Westen bis in den Südosten auch längere sonnige Abschnitte. Später von Südwesten aufkommende Niederschläge. 0 bis 6 Grad.