Wetter Wechselhaft, nass-kalt und windig

Das Wetter: Heute früh an den Alpen Schneefälle, sonst wechselhaft mit Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauern. Später am Tag von Norden und Westen her nachlassende Niederschläge. Am ehestern im äußersten Norden, Westen und Südwesten auch kurze sonnige Abschnitte. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Starke bis stürmische Böen möglich.

07.02.2022