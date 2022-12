Regenwetter, stellenweise kann es glatt werden. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Teils stärker bewölkt, teils neblig-trüb. Vor allem an den Küsten und im Mittelgebirgsraum gebietsweise Sprühregen oder Schneegriesel. Höchttemperaturen 1 bis 7 Grad, im Dauernebel kühler. Am morgigen Freitag häufig stark bewölkt oder hochnebelartig bedeckt, nur selten Wolkenlücken. Über der Mitte und im Süden etwas Regen, im Verlauf vermehrt in Schnee übergehend. Temperaturen zwischen 1 und 5, im Osten teils kaum über 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Wochenende nass-kalt bei 0 bis plus sechs Grad, immer wieder Schauer, teils mit Schnee vermischt. Im östlichen Bergland Dauerfrost.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.