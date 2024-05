Eine Gewitterzelle mit dunklen Regenwolken zieht über die Landschaft (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Am Tage im Norden gebietsweise sonnig und überwiegend trocken. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem in der Mitte und im Süden Schauer oder Gewitter mit Starkregen, dabei Unwetter möglich. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

Am morgigen Samstag im Norden stark bewölkt und anfangs noch ergiebiger Regen. Sonst gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter mit Starkregen. Temperaturen 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag Wechsel aus Quellwolken und längeren sonnigen Abschnitten. Im Norden und Osten noch Schauer und teils kräftige Gewitter. 19 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.