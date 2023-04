Wetter

Wechselhaft und örtlich Regen, an den Küsten sonnig

Das Wetter: In Küstennähe länger sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. Etwas Regen vor allem in der östlichen Mitte, sonst überwiegend trocken. Höchstwerte 8 bis bis 15 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte längerer Sonnenschein und meist trocken. Im Nordosten später kurze Gewitter. In der Südosthälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer oder Regen. 8 bis 16 Grad.

18.04.2023