Wetter

Wechselhaft und örtlich Regen, an den Küsten sonnig

Das Wetter: Vor allem im Norden länger sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und vor allem in der östlichen Mitte etwas Regen, sonst überwiegend trocken. 11 bis 15 Grad, an den Küsten und im Bergland 8 bis 12 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte längerer Sonnenschein und meist trocken. Im Nordosten später kurze Gewitter. In der Südosthälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer oder Regen. 8 bis 16 Grad.

18.04.2023