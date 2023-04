Frühling an der Porta Nigra in Trier (Andreas Arnold/dpa)

Am Tag an den Küsten länger sonnig, sonst wechselnd bis stark bewölkt, teilweise Regen. 8 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte längerer Sonnenschein und meist trocken. In der Südosthälfte wechselnd, teils auch stark bewölkt und gebietsweise Schauer. 8 bis 16 Grad.

