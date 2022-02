Trübes Wetter (Armin Weigel/dpa)

Die Vorhersage:

Von Nordwesten nach Osten und Südosten ausbreitende Niederschläge. Höchstwerte von 0 Grad an den Alpen bis 9 Grad am Niederrhein. Morgen in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, in der Südhälfte sowie in Teilen des Ostens Schauer. Temperaturen 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag dicht bewölkt, gebietsweise Regen. Südlich der Donau nachlassende Niederschläge und Wolkenauflockerungen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.