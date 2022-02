Winterwetter an der Ostsee (Bernd Wüstneck / picture alliance / dpa)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Westen nachlassende Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer. Im Nordosten und Südwesten freundlich mit Sonne. An den Alpen anhaltende Schneefälle. Höchsttemperaturen 5 bis 10, südlich der Donau 1 bis 6 Grad. Morgen viele Wolken, im Norden und Osten zeitweise etwas Regen. Im Westen und Süden meist trocken, am Alpenrand und im Südschwarzwald länger sonnig. Temperaturen 6 bis 11, am Niederrhein bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. In der Südhälfte freundliche Abschnitte, ganz im Süden auch sonnig. 7 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.