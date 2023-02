Wetter

Wechselhaft, windig und meist mild

Das Wetter: Nachts bei meist dichter Bewölkung in der Nordosthälfte Regen. In der Südwesthälfte einzelne Schauer. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt und zeitweise Regen. Südlich des Mains nur einzelne Schauer. Temperaturen im Norden 6 bis 9, sonst 10 bis 16 Grad.

18.02.2023