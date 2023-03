Wetter

Wechselnd bewölkt

Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit nachlassenden Schneeschauern. Im Nordosten und Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen von 4 Grad an der Ostsee bis 12 Grad am Oberrhein. Morgen wolkig bis stark bewölkt. Im Norden und im Alpenvorland etwas Regen. Von Südwesten her nachmittags leichter Regen. 7 bis 19 Grad.

28.03.2023