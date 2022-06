Wetter

Wechselnd bewölkt, 20 bis 27 Grad

Das Wetter: Im Südosten wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. Von Nordwesten Wolkenfelder, zum Teil etwas Regen. Sonst viel Sonne, 20 bis 25, im Osten bis 27 Grad, an der Nordsee um 18 Grad. Morgen in der Nordhälfte bei wechselnder Bewölkung vereinzelt kurze Schauer. In der Südhälfte sonnig und trocken. 19 bis 29 Grad.

10.06.2022