Wetter

Wechselnd bewölkt, 6 bis -4 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Osten noch größere Auflockerungen. Später wie im Rest des Landes stärker bewölkt, im Norden und im Alpenvorland etwas Regen, in höheren Lagen teils als Schnee. In der Westhälfte 6 bis 0 Grad, in der Osthälfte 1 bis minus 4 Grad. Morgen wolkig bis stark bewölkt. Im Norden und im Alpenvorland etwas Regen. Von Südwesten her nachmittags leichter Regen. 7 bis 19 Grad.

28.03.2023