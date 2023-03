Wetter

Wechselnd bewölkt, 6 bis -4 Grad

Das Wetter: In der Nacht stärker bewölkt, im Norden und im Alpenvorland etwas Regen, in höheren Lagen teils als Schnee. In der Westhälfte 6 bis 0 Grad, in der Osthälfte 1 bis minus 4 Grad. Am Tag weiter wolkig bis stark bewölkt. Im Norden und im Alpenvorland etwas Regen. Von Südwesten her nachmittags leichter Regen. 7 bis 19 Grad.

28.03.2023