Das Wetter: Wechselnd bewölkt und meist trocken (dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet Regen oder einzelne Schauer. Lediglich in Alpennähe einige Wolkenlücken. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. Im Bergland und an den Küsten stürmischer Wind aus West bis Nordwest, in Gipfellagen Sturmböen, vereinzelt orkanartige Böen.

