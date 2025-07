Wetter

Wechselnd bewölkt bei 24 bis 30 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte stark bewölkt und gebietsweise Regen, später örtlich Nebel. In der Südwesthälfte gering bewölkt bis klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Im Westen und Süden neben lockeren Wolkenfeldern auch länger sonnig. Temperaturen 24 bis 30 Grad.