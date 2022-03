Wetter Wechselnd bewölkt, ganz im Westen etwas Regen

Das Wetter: Von Westen her Wolkenfelder mit etwas Regen ostwärts ziehend. Sonst Aufheiterungen und trocken. 8 bis 16 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und von Westen her gebietsweise anhaltender Regen. Im Norden und Süden meist trocken, an den Alpen längere sonnige Abschnitte. 8 bis 16 Grad, an den Küsten etwas kühler.

14.03.2022