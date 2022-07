Wetter

Wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer

Das Wetter: Im Osten sonnig und trocken. Sonst wechselnd, teils stark bewölkt mit gebietsweisen Schauern und Gewittern. Lokal Unwetter durch heftigen Starkregen mit Gefahr von Überschwemmungen. 22 bis 29 Grad, an der See etwas kühler. Morgen in der Westhälfte sowie im äußersten Norden und Nordosten wechselnd bewölkt, regional auch länger sonnig. In der Osthälfte Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Temperaturen 20 bis 29 Grad.

29.07.2022