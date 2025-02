Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt, im Norden und Osten vereinzelt schwache Schneeschauer. Vor allem im Südwesten und Süden größere Auflockerungen mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. Morgen wolkig mit gelegentlichen Aufheiterungen. An der Ostsee einzelne Schneeschauer. Auch im Süden gebietswiese etwas Schnee. Temperaturen minus 1 bis plus 5 Grad, mit den höchsten Werten an Rhein und Mosel.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viel Sonne, nur an den Alpen und später auch im Westen zeitweise dichtere Wolkenfelder. Minus 4 bis plus 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.