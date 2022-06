Wetter

Wechselnd bewölkt, im Norden etwas Regen

Das Wetter: Im Westen und Nordwesten stärker bewölkt und etwas Regen, sonst wechselnd wolkig, nach Südwesten auch länger sonnig. 20 bis 25 Grad. Am Samstag in der Nordhälfte bei wechselnder Bewölkung vereinzelt kurze Schauer. In der Südhälfte sonnig und trocken. 19 bis 29 Grad.

10.06.2022