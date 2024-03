Wetter

Wechselnd bewölkt, im Norden Regen, 10 bis 21 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweiligen Regenfällen. Nach Süden zu zunehmender Sonnenschein und trocken. Höchstwerte 10 bis 21 Grad. Morgen in der Südosthälfte Regen. Sonst von Nordwesten her wechselhaftes Schauerwetter. Im höheren Bergland Übergang in Schnee. 8 bis 15 Grad.