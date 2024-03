Wetter

Wechselnd bewölkt, im Norden Regen, 10 bis 22 Grad

Das Wetter: Im Nordwesten und Norden bedeckt mit Regenfällen. Über der Mitte teils wolkig, teils heiter, im Süden auch länger sonnig und trocken. Temperaturen im Norden 10 bis 14 Grad, sonst 15 bis 22 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen in der Südosthälfte aus dichten Wolken öfter Regen. Sonst von Nordwesten her wechselhaftes Schauerwetter, vereinzelt Graupelgewitter. Im höheren Bergland Übergang in Schnee. 8 bis 16 Grad.