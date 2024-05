Dunkle Regenwolken über dem Himmel (Symbolbild) (IMAGO / MiS / IMAGO / Bernd Feil / M.i.S.)

Wechsel aus Sonne und Wolken, ab Mittag vor allem im Norden und Osten Schauer und teils kräftige Gewitter. 20 bis 25 Grad. Morgen stark bewölkt, im Westen zunächst noch trocken. Später auch dort wie im Osten Schauer und Gewitter. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Osthälfte teils kräftiger Regen, in der Westhälfte weitgehend trocken. 17 bis 25 Grad.

