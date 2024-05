Am Tag bewölkt, im Westen zunächst trocken. Später ostwärts ziehende, teils gewittrige Schauer. 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag in der Osthälfte teils kräftiger Regen mit Gewittern, in der Westhälfte weitgehend trocken. Temperaturen von 16 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.