Heiter bis wolkig (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Die Vorhersage:

Wechselnd wolkig, im Osten und Süden teils sonnig. Später Aufzug von Wolken, in der Westhälfte nachmittags Regen. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten stark bewölkt, zeitweise Regen. In der Mitte und im Süden zunehmende Auflockerungen, im Südwesten sowie an den Alpen zeitweise sonnig. Im Norden 11 bis 17, sonst 16 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden stark bewölkt mit etwas Regen, in der Mitte und im Süden wechselnd wolkig oder sonnig. Temperaturen 10 bis 18, im Süden bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.