Wetter

Wechselnd bewölkt, im Westen nachmittags Regen

Das Wetter: Wechselnd wolkig, im Osten und Süden teils sonnig. Später Aufzug von Wolken, in der Westhälfte nachmittags Regen. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten stark bewölkt, zeitweise Regen. In der Mitte und im Süden zunehmende Auflockerungen, im Südwesten sowie an den Alpen zeitweise sonnig. Im Norden 11 bis 17, sonst 16 bis 22 Grad.

30.12.2022