Wetter

Wechselnd bewölkt, im Westen nachmittags Regen

Das Wetter: Vor allem im Süden und Osten längere sonnige Abschnitte und trocken. Von Westen her allmählich wieder dichtere Wolken und nachfolgend Regen. Höchsttemperaturen 7 bis 15 Grad. Morgen, an Silvester, vor allem im Norden und in der Mitte Regen, im Süden trocken und gering bewölkt. Ungewöhnlich mild mit Höchstwerten zwischen 9 Grad auf Sylt und 22 Grad im Süden.

30.12.2022