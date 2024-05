Wetter

Wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden Schauer bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, in der Mitte und im Süden ostwärts ausgreifende Schauer und Gewitter. Im Westen zunächst trocken. 19 bis 26 Grad. Morgen in der Osthälfte teils kräftiger schauerartiger Regen und Gewitter, in der Westhälfte weitgehend trocken. Temperaturen von 16 bis 24 Grad.