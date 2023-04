Wetter

Wechselnd bewölkt, in der Nacht trocken, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: Am Abend im Osten nachlassende Schauer, an den Alpen vereinzelt Gewitter. In der Nacht im Süden noch dichte Bewölkung, ansonsten weitgehend klar und trocken. Tiefstwerte zwischen 9 und -2 Grad.

29.04.2023