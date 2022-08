Wetter

Wechselnd bewölkt mit Gewittergefahr im Nordosten, 26 bis 31 Grad

Das Wetter: Im Nordosten noch viel Sonne, später dort wie schon in den übrigen Landesteilen wechselnd bewölkt und einzelne Schauer und Gewitter. Nachmittags in der Nordosthälfte sowie am Alpenrand häufiger Gewitter, teils mit Starkregen, örtlich Unwetter. 26 bis 31 Grad. Morgen an Nord- und Ostsee teils Sonne, teils Schauer und Gewitter. Ansonsten neben viel Sonne auch lockere Quellbewölkung. 27 bis 33 Grad.

15.08.2022