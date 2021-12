Das Funkhaus des Deutschlandfunks in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts stark bewölkt, gebietsweise Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer. Tiefstwerte plus 2 bis minus 5 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Meist trocken, im Osten einzelne Schneeschauer. Temperaturen von 0 Grad im Osten bis 5 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, von Westen nach Osten ziehende, nachlassende Niederschläge. Am Nachmittag im Westen und Süden längere Auflockerungen. Minus 1 bis plus 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.