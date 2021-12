Wetter Wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen

Das Wetter: Wolkig mit kurzen Auflockerungen, vereinzelt Schnee- oder Schneeregenschauer. 0 bis 5 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, anfangs von der Nordsee bis in den Südosten Niederschläge. In den Niederungen überwiegend Regen oder Schneeregen, sonst Schnee. Im Westen und Süden Auflockerungen und trocken. Minus 1 bis plus 7 Grad.

06.12.2021