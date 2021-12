Wetter Wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen

Das Wetter: Teils stark bewölkt, teils wolkig. Nachlassende Niederschläge, nur noch vereinzelt schwache Schnee- oder Schneeregenschauer. 0 Grad im Osten und 5 Grad am Rhein, im Bergland Dauerfrost. Morgen wechselnd bewölkt, anfangs von der Nordsee bis in den Südosten Niederschläge. In den Niederungen überwiegend Regen oder Schneeregen, sonst Schnee. Im Westen und Süden Auflockerungen und trocken. Minus 1 bis plus 7 Grad.

