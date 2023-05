Wetter

Wechselnd bewölkt mit Regen

Das Wetter: Südlich der Donau trüb mit längerem Regen, an den Alpen teils ergiebig. Sonst wechselnd bewölkt, im Nordosten auch längere sonnige Abschnitte. Im Norden lokale Schauer, in der Mitte anfangs ein paar Tropfen, sonst meist trocken. 12 bis 17 Grad. Am morgigen Mittwoch an den Alpen allmählich nachlassender Regen. Vom Westen bis in den Nordosten länger freundlich, im Nordwesten Wechsel aus Sonne und Wolken, weitgehend trocken. 8 bis 18 Grad.

16.05.2023