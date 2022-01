Wetter Wechselnd bewölkt mit Regen- oder Schnee-Schauern

Das Wetter: In der Nacht nur im äußersten Nordosten und Südwesten trocken. Sonst zeitweise Regen oder Sprühregen. Im Bergland und im Süden Deutschlands Schnee. Plus 6 bis - 2 Grad. Im Süden und Osten, teils auch in der Mitte Glätte durch Schnee und Eis. Am Tag dicht bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Im Südwesten am Nachmittag Wolkenauflockerungen. 0 bis 8 Grad.

