Trübes Wetter (Armin Weigel/dpa)

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt mit Regen-, Schnee und Schneeregenschauern. Im Norden und Osten gebietsweise länger sonnig. Dort am Abend aufkommende Niederschläge. Höchstwerte 0 bis 4, im Nordwesten und am Rhein bis 6 Grad. Morgen verbreitet Regen. Ganz im Westen und ganz im Osten längere Zeit trocken. Temperaturen in der Nordwesthälfte 4 bis 8, sonst 0 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag dicht bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Im Südwesten am Nachmittag Wolkenauflockerungen. 1 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.