Regenschauer (picture alliance/dpa/Roland Weihrauch)

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt mit Schauern, am Nachmittag von Westen her nachlassend. Im Tagesverlauf dann längere sonnige Abschnitte. Im Südosten bei starker Bewölkung zeitweise Regen. Höchstwerte von 3 Grad an der Oder bis 12 Grad am Rhein. Morgen Durchzug eines schmalen Regenbandes von Westen nach Osten. Anschließend von Westen her auflockernde Bewölkung, aber noch einzelne Schauer. Im Süden teilweise trocken. An den Alpen zeitweise sonnig. Temperaturen 5 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten im Rheintal.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnde, nach Osten hin starke Bewölkung und einzelne Schauer. Später im Westen etwas Sonne. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.