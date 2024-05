Wetter

Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: Im Westen und Nordwesten nach Auflockerungen nachmittags neue Schauer und Gewitter. 19 bis 26 Grad. Am Abend und in der Nacht wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartig verstärktem Regen, vereinzelt Gewitter. Im Südosten und Nordwesten des Landes länger andauernd und teils ergiebiger Regen. 15 bis 6 Grad. Morgen in der Osthälfte teils kräftige Schauer und Gewitter, in der Westhälfte weitgehend trocken. 16 bis 24 Grad.