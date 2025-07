Wetter

Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: In der Nacht häufig stark bewölkt, teils schauerartiger Regen, an den Alpen länger anhaltend. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag viele Wolken mit Schauern und Gewittern, an den Alpen längere Zeit Regen. Von der Mitte bis in den Nordosten meist trocken. Höchstwerte 13 bis 22 Grad.