Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt, nach Südwesten und Nordosten auch länger sonnig. Etwas Regen am Erzgebirge und an den Alpen. 18 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.