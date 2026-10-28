Wetter
Wechselnd bewölkt oder heiter, im Nordosten und Süden Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Hinter dem Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island strömt erwärmte Meereskaltluft heran, die unter Hochdruckeinfluss gerät.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wechselnd bewölkt, im Nordwesten teils heiter. Vom Nordosten bis in den Süden dicht bewölkt mit Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Tagesverlauf Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag nach teils zögerlicher Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. 8 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.