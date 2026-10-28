Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt, im Nordwesten teils heiter. Vom Nordosten bis in den Süden dicht bewölkt mit Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Tagesverlauf Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
Wechselnd bewölkt, im Nordwesten teils heiter. Vom Nordosten bis in den Süden dicht bewölkt mit Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen im Tagesverlauf Wechsel aus Sonne und Wolken, im Südwesten auch länger sonnig. Temperaturen 8 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag nach teils zögerlicher Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. 8 bis 14 Grad.
Am Freitag nach teils zögerlicher Nebelauflösung aufgelockert bewölkt. 8 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.