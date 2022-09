Höchstwerte heute: 9 Grad am Alpenrand bis 16 Grad am Niederrhein. (IMAGO / blickwinkel)

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter. An der Nordsee und im Süden zeitweise Regen. Höchstwerte von 9 Grad am Alpenrand bis 16 Grad am Niederrhein. Morgen wechselnd wolkig, örtlich schwache Schauer. Am meisten Sonne in der Osthälfte. Im Südosten stark bewölkt mit etwas Regen. Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Tagesverlauf verbreitet Regen. Südlich der Donau heiter. 13 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.