Wetter

Wechselnd bewölkt, teils auch sonnig, im Süden Regen

Das Wetter: Bei wechselnder Bewölkung weitgehend trocken. In der Mitte auch längere Zeit sonnig. Im Süden stark bewölkt mit Regen, ebenso später an der Nordsee. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen wechselnd oder stark bewölkt, im Tagesverlauf zunehmende Schauer. Größere Wolkenauflockerungen und längere trockene Phasen am ehesten im Osten. Temperaturen 5 bis 11 Grad.