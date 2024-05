Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Im Südosten auch länger andauernder und teils ergiebiger Regen, örtlich Unwetter. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Norden einzelne Schauer. Im Osten und Südosten abziehende Niederschläge. Am Abend von Westen her aufkommender Regen. Temperaturen 16 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch verbreitet Schauer und Gewitter, nur im äußersten Osten und Südosten trocken. 18 bis 24 Grad.

