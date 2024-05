Wetter

Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht von Westen und Nordwesten bis zur Mitte teils gewittrige Regenfälle. In der Südosthälfte wolkig oder gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Morgen verbreitet Schauer und Gewitter, nur im äußersten Osten und Südosten trocken. 18 bis 24 Grad.