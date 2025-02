Wetter

Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schnee - Höchstwerte minus 2 bis plus 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht weiterhin bedeckt, gebietswese Schneefälle. Verbreitet Glättegefahr. Im äußersten Westen und Nordwesten meist trocken. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt Schneeschauer. Im Südwesten später auch länger sonnig. Temperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.