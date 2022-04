Wetter

Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen

Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Vor allem im Westen auch teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen 9 bis 17 Grad. Am morgigen Dienstag in der Nordhälfte Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Südhälfte bewölkt mit Schauern. 9 bis 17 Grad.

25.04.2022