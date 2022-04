Regenschauer (picture alliance/dpa/Roland Weihrauch)

Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt, an den Küsten heiter. Vor allem in der Mitte und im Westen zahlreiche Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen. Höchstwerte von 10 Grad an der See bis 17 Grad im Südwesten. Morgen im Nordosten Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Südwesten wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder kräftiger Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd wolkig bei 13 bis 20 Grad.

