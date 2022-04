Wetter

Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer

Das Wetter: In der Nacht in der Nordosthälfte gering bewölkt oder klar, im Südwesten schauerartiger Regen, örtlich Gewitter. Abkühlung auf 7 bis minus 2 Grad. Am Tage im Nordosten Wechsel aus Sonne und Wolken. Sonst gebietsweise Schauer oder kräftiger Regen mit Gewittern. Temperaturen 10 bis 17 Grad.

26.04.2022